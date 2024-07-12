İsrail'in Filistin'e ham madde yasağı ekonomik kayıplara yol açıyor - Son Dakika
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İsrail'in Filistin'e ham madde yasağı ekonomik kayıplara yol açıyor

Filistin Ekonomi Bakanlığı, İsrail'in 100'den fazla ham maddenin Filistin pazarına girişini yasaklamasının çeşitli sektörlerde büyük kayıplara yol açtığını belirtti. Yasaklanan maddelerin ülke genelinde gıda, deri, tekstil, inşaat, mühendislik ve kimya gibi çeşitli sektörlerde kullanıldığı ifade edildi. İsrail'in çift kullanımlı mallar üzerindeki kısıtlamaları Filistin'in ekonomik toparlanmasını engellemek için bir bahane olarak kullandığı vurgulandı.

12.07.2024 12:33
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RAMALLAH, 12 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Ekonomi Bakanlığı, İsrail'in 100'den fazla ham maddenin Filistin pazarına girişini yasaklamasının çeşitli sektörlerde büyük kayıplara yol açtığını belirtti.

Bakanlıktan Perşembe günü yapılan açıklamada, yasaklanan maddelerin ülke genelinde gıda, deri, tekstil, inşaat, mühendislik ve kimya gibi çeşitli sektörlerde kullanıldığı ifade edildi.

Girişi yasaklanan maddeler arasında sülfürik ve nitrik asitlerin de bulunduğu, bunun ise ilgili sektörlerde büyük kayıplara yol açtığı ve hatta bazı endüstrilerde faaliyetlerin durmasına neden olduğu vurgulandı.

Bakanlık, İsrail'in, hem sivil hem de askeri amaçlara hizmet eden ürünler ve teknolojileri ifade eden çift kullanımlı mallar üzerindeki kısıtlamaları Filistin'in ekonomik toparlanmasını engellemek için bir bahane olarak kullandığını, böylece Filistin topraklarının İsrail ekonomisine bağımlılığını artırdığını vurguladı.

Filistin ekonomisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden sonra şiddeti artan, benzeri görülmemiş bir ekonomik sarsıntı ile boğuşuyor.

Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed Alamour Mayıs ayında yaptığı açıklamada, bu yılın sonuna kadar Filistin ekonomisinin yüzde 10 oranında daralmasının beklendiği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail'in Filistin'e ham madde yasağı ekonomik kayıplara yol açıyor - Son Dakika

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