İsrail'in Filo Saldırısında Yeni Gelişmeler

22.05.2026 13:38
İstanbul Başsavcılığı, İsrail'den alıkonulan 422 aktivist hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden 222'si hakkında Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu alındığını, 167'sinin ise mağdur-müşteki olarak ifadesine başvurulduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşlarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 12/13. maddelerindeki düzenlemeler çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 18 Mayıs'ta İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu 80'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 41 farklı ülkeden 422 aktivistin 21 Mayıs'ta Ramon Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldiği belirtildi.

Toplam 406 yolcunun Türkiye'ye giriş işlemlerinin tamamlandığı, 15 İtalya ve 1 İspanya vatandaşının yolcu transit olarak ülkelerine devam ettiği aktarılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'na iniş yapan 406 yolcudan 53'ünün Başakşehir Çam Sakura Devlet Hastanesi'ne, 353 yolcunun da ATK'ye sevk edildiği aktarıldı.

ATK'ye getirilen 353 yolcunun bir kısmının doktor raporu ve ifade alınmasını istemediği, bir kısmının sadece rapor, bir kısmının ise sadece ifade vermek istediği belirtilen açıklamada, "Toplam 222 yolcu hakkında adli tıp uzmanları tarafından doktor raporu alınmış, 167 yolcunun ise mağdur-müşteki olarak ifadeleri alınmıştır. Başakşehir Çam Sakura Devlet Hastanesi'ne intikalleri sağlanan 9 yolcunun yatış işlemleri yapılmış, işlemlerin tamamlanması sonucunda ifadeleri alınmış, hastaneden ayrılışları gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

