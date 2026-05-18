İsrail'in Filoya Saldırısı Korsanlık

18.05.2026 19:35
Yunan AP Milletvekili Arvanitis, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Yunan Milletvekili Kostas Arvanitis, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırısının "korsanlık" olduğunu belirtti.

Arvanitis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Filistin'de süregelen insani felaket, sivillerin öldürülmesi ve temel insan haklarının yok edilmesi karşısında sessiz kalmayı reddeden herkesle tam dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Arvanitis, İsrail hükümetine derhal yaptırım uygulanması ve İsrail-Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması gerektiğinin altını çizdi.

Arvanitis, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının "korsanlık ve uluslararası hukuk ile insani ilkelerin bir kez daha açıkça ihlal edilmesi" anlamına geldiğini belirtti.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin bulunduğu filoya 18 Mayıs'ta Gazze'ye seyrederken uluslararası sularda yeni bir saldırı düzenleyip çok sayıda aktivisti hukuk dışı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 21:24:36. #7.13#
