İsrail'in Gazze'de Filistinlileri Alıkoyma İddiası - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'de Filistinlileri Alıkoyma İddiası

İsrail ordusu, Gazze'nin Cibaliya bölgesinde çok sayıda Filistinli erkeği alıkoyarak sorguladı.

23.10.2024 13:46
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İsrail ordusunun yeniden kara saldırısı başlattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da çok Filistinliyi alıkoyduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, 6 Ekim'den bu yana kara saldırılarının devam ettiği Cibaliya'nın kuşatıldığı ve bölgen ayrılanların kontrol noktalarından geçmek zorunda kaldığını aktardı.

Bu kontrol noktalarından geçen "belirli yaş aralıklarındaki" erkeklerin bölgeden ayrılırken İsrail askerlerince alıkonduğu ifade edildi.

Alıkonan Filistinli erkeklerin "sorgulanmak üzere" İsrail'e götürüldüğü kaydedildi.

Haberde, alıkonan çok sayıda Filistinlinin İsrail askerlerince bilinmeyen bir yere götürüldüğü anların görüntüsü paylaşıldı.

Görüntüde, Filistinlilerin üç ayrı askeri kamyonun kasasına üst üste doldurulduğu görülüyor.

Alıkonan Filistinlilerin ellerinin arkadan bağlı olduğu ve gözlerinin ise çaputla kapatıldığı dikkati çekiyor.

Haberde, alıkonan Filistinlilerin nereye götürüldüklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı düzenlediği Gazze'de binlerce kişiyi alıkoydu.

Çok sayıda Filistinli, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını dile getirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'de Filistinlileri Alıkoyma İddiası - Son Dakika

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