İsrail'in Gazze'de Gerçekleştirdiği Saldırılarda 25 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'de Gerçekleştirdiği Saldırılarda 25 Filistinli Öldü

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'ndeki 3 farklı şehirde bir okul, market ve cep telefonu şarj noktasını bombalayarak gerçekleştirdiği 3 katliamda 25 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

20.08.2024 22:46
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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'ndeki 3 farklı şehirde bir okul, market ve cep telefonu şarj noktasını bombalayarak gerçekleştirdiği 3 katliamda 25 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Mustafa Hafız Okulu'nu bombalaması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun, Deyr el-Balah kentindeki pazar yerini bombalaması sonucu 9 kişi ve Han Yunus'taki cep telefonu şarj noktasını bombalaması sonucu ise 4 kişinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, onlarca sivilin yaralandığı saldırılar, "İsrail ordusunun zorla yerinden edilenlerin sığındığı barınma merkezlerindeki sivilleri kasıtlı olarak hedef alma politikasının bir parçası ve soykırım suçunun bir devamı" olarak değerlendirildi.

"Devam eden katliamların yıkıcı ve tehlikeli yansımalarından İsrail ve ABD yönetiminin tamamen sorumlu olduğu" belirtilen açıklamada, uluslararası topluma ve tüm uluslararası kuruluşlara "soykırım saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapma" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 173 Filistinli öldü, 92 bin 857 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'de Gerçekleştirdiği Saldırılarda 25 Filistinli Öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'de Gerçekleştirdiği Saldırılarda 25 Filistinli Öldü - Son Dakika
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