İsrail'in Gazze'de İHA Saldırısı: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Gazze'de İHA Saldırısı: 1 Ölü

21.05.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ateşkes rağmen İsrail ordusunun Gazze'deki İHA saldırısında 23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentinde İHA ile saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatma ez-Zehra'nın cansız bedeni hastaneye ulaştırıldı.???????

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldığı saldırı sonucu bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktarmıştı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 883 Filistinli öldürüldü, 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 72 bin 775'e, yaralı sayısı da 172 bin 750'ye yükseldi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'de İHA Saldırısı: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Parti binasından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı kaldırıldı Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı
Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı
Tarihi karar İstanbul’da verildi Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana

20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
CHP Genel Merkezi’nin önünde “Hain Kemal“ sloganları atılıyor
CHP Genel Merkezi'nin önünde "Hain Kemal" sloganları atılıyor
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 20:36:01. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'de İHA Saldırısı: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.