İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 6 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 6 kişi öldü

İsrail ordusu, Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alarak 6 kişinin ölümüne neden oldu. İsrail güçleri, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarına devam ediyor. Şifa Hastanesi çevresi ve Rimal Mahallesi'nde devam eden kuşatma nedeniyle çok sayıda cenaze sokakta kaldı. İsrail'in insani yardımlara ulaşmaya çalışan sivilleri hedef almaya devam ettiği belirtiliyor. Gazze Şeridi'nde yaşanan saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti, hastane ve eğitim kurumları da tahrip edildi.

28.03.2024 14:41  Güncelleme: 14:42
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İsrail ordusunun, Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 6 kişi öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze kentinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail güçlerinin, Gazze kentinin doğusundaki sanayi bölgesinde insani yardım bekleyen sivilleri hedef alması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, baskın yapıp kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi çevrisindeki evleri de hedef alması nedeniyle "el-Benna, Kanita, eş-Şefera, Ebu Hasira, Acur, Sakallah, Şeyha, el-Helis ve es-Sevafiri" ailelerinden onlarca kişi hayatını kaybetti, birçoğu yaralandı ve çok sayıda kişi de enkazı altında kaldı.

Şifa Hastanesi çevresi ve Rimal Mahallesi'nde İsrail ordusunun devam eden kuşatması nedeniyle çok sayıda cenaze sokakta kaldı ve bazıları çürümeye başladı.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda İsrail savaş uçaklarının 4 evi hedef alması nedeniyle birçok Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin Nasr Mahallesi'nde 2, Şucaiye'de 1 evi, Zeytun'da ise çok sayıda evi bombaladı.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda elektrikli ev aletlerinin satıldığı bir işletmenin hedef alındığı saldırı sonrası yangın çıktı.

İsrail, insani yardımlara ulaşmaya çalışan sivilleri hedef almaya devam ediyor

İsrail, daha önce de birçok defa Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef almıştı.

İsrail ordusunun, 29 Şubat'ta Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Filistin Yasama Konseyi Üyesi Mustafa el-Bergusi, İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen 560 Filistinliyi öldürdüğünü, 1500'den fazlasını da yaraladığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 6 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 6 kişi öldü - Son Dakika
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