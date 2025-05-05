İsrail kabinesi, Gazze'de işgali genişletecek saldırı planını onayladı - Son Dakika
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İsrail kabinesi, Gazze'de işgali genişletecek saldırı planını onayladı

İsrail kabinesi, Gazze\'de işgali genişletecek saldırı planını onayladı

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmeyi hedefleyen bir saldırı planını oy birliğiyle onayladı. Plan, bölgedeki Filistinlilerin zorla güneyine yerleştirilmesi ve işgal altındaki bölgelerin genişletilmesini öngörüyor.

05.05.2025 10:49
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İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı belirtildi. Yerel basında çıkan haberde, güvenlik kabinesinin İsrail ordusunca Gazze'ye yönelik saldırının bir sonraki aşamasına ilişkin sunduğu planı görüştüğü kaydedildi.

TAMPON BÖLGELER GENİŞLETİLECEK

Adı açıklanmayan bir üst düzey yetkili, güvenlik kabinesinin Gazze'ye yönelik saldırıları genişletmeyi amaçlayan planı oy birliğiyle kabul ettiğini aktardı. Söz konusu planının ilk aşamasında Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesi ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edildi. Kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine İsrail askerlerinin saldırılar bittikten sonra geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedildi.

FİLİSTİNLİLERİ ZORLA GAZZE'NİN GÜNEYİNE SÜRECEKLER

Planda ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarıldı. Bu doğrultuda bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki bir bölgeye zorla göç ettirilmesinin de yer aldığı belirtildi. Haberde ayrıca, Gazze'deki gıda durumunun da ele alındığı ifade edildi. İsrail kabinesinin Gazze'de "şu anda yeteri kadar gıda olduğunu" iddia ederek "ihtiyaç duyulması halinde bölgeye insani yardım gönderilmesi seçeneğini de onayladığı" aktarıldı. Çocukların yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiği, halkın bir kap yemek alabilmek için saatlerce sıra beklediği çoğu kez de eli boş döndüğü Gazze'deki gıda krizinin görmezden gelindiği dikkati çekti.

Toplantıda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlileri sürgün planını da gündeme getirdiği belirtildi. Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesini içeren ABD Başkanı Donald Trump'ın planını da devam ettirdiğini söylediği aktarıldı. İsrail Başbakanı'nın sürgün edilecek Filistinlilerin kabul edilmesi konusunda "çok sayıda ülkeyle de görüşmelerin devam ettiğini" aktardığı belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail kabinesi, Gazze'de işgali genişletecek saldırı planını onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • şakir:
    bu iş sarı öküz işine dönecek önce filistin sonra suriye sonrasında türkiye siz sarı öküzü verdiginiz gün kaybettiniz türkiyeyi 9 3 Yanıtla
  • Halis demir:
    bu zalimeders vermek için ne bekleniliyor israil durdurulmazsa insanlık huzura kavuşmayacak. 9 0 Yanıtla
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