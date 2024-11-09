İsrail'in Gazze'deki Aksa Hastanesi'ne sığınanlara saldırısında 2 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nin içinde kurdukları çadırda yaşayan Filistinlilere yönelik hava saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan AA'ya yapılan açıklamaya göre, saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun saldırısında iki Filistinli yaşamını yitirirken, bölgede büyük zarar meydana geldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 552 Filistinli öldü, 102 bin 765 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.