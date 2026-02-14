İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

14.02.2026 11:23
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de iki Filistinliyi yaraladı ve hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaralandı.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giden ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Sağlık kaynaklarındna alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri çocuk ve biri yaşlı 2 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin Han Yunus'un doğusunda yoğun ve rastgele ateş açtığını, ardından bölgede çok sayıda konutun bulunduğu alanda geniş çaplı bir patlatma (yıkım) gerçekleştirdiğini aktardı.

İsrail askerlerinin Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusu ile Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde de ateş açtığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının da güneydeki Refah kenti ile Gazze kentinin doğusuna yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği yüzlerce ihlal sonucu en az 591 kişi hayatını kaybetti, 1578 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

