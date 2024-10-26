İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı: 2 Ölü

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İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki barınma merkezinin çevresini bombalaması sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail'in, Cibaliya Mülteci Kampı'nda barınma merkezine dönüştürülen Fahura Okulunun çevresini hedef aldığı saldırıda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

El Aksa Radyosu da iki Filistinlinin Fahura Okulu yakınında İsrail bombardımanında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail ordusunun, içinde yerlerinden edilmiş onlarca insanı barındıran "Şeyma" okulunun çevresini de hedef aldığını belirtti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.