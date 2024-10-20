İsrail'in Gazze'deki Etnik Temizlik İddiaları - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Etnik Temizlik İddiaları

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri göçe zorlayarak 'etnik temizlik' uyguladığını savunuyor.

20.10.2024 20:46
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İsrail ordusu, iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yüzlerce Filistinliyi göçe zorlayarak, "etnik temizlik" uyguladığını belirtiyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan göç etmeye devam ettiği, şu ana kadar 5 binden fazla kişinin bölgeden ayrıldığını duyurdu.

Bölgedeki Filistinlilere yapılan tahliye çağrılarına işaret eden Adraee, İsrail ordusunun, belirlenen güzergahtan (Selahaddin Caddesinden) Filistinlilerin bölgeden ayrılmasına izin verdiğini ileri sürdü.

İsrail ordusu, saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana birçok kez Filistinlilere tahliye çağrısında bulunup "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgelere gitmelerini istedi ve söz konusu bölgelerde veya yollarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü.

Adraee'nin paylaştığı fotoğrafta neredeyse tamamı kadın ve çocuklardan yüzlerce Filistinlinin yüklenebildikleri eşyalarıyla göçe zorlandıkları görülüyor.

Filistinliler, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik uyguladığını söylüyor

Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin gönüllü olarak yaşadıkları yerleri terk etmediğini, İsrail ordusunun onları göçe zorladığını vurguladı.

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyine şiddetli saldırıları ve sıkı bir kuşatma uygulamaya başladı.

"Hamas'ın yeniden güçlenmesini engelleme" bahanesine sığınan İsrail ordusu, bölgeyi işgal etmeye başlarken, bölgede yaşayan Filistinliler, İsrail'in bölge halkını göçe zorlayarak Gazze'nin kuzeyini ayırıp işgal etmeyi planladığını belirtiyor.

Basında çıkan haberlerde, Filistinli yetkililer ve Gazze halkı, İsrail'in uygulamaya koymak istediği "generallerin planının" şiddetli saldırılar üzerinden Filistinlilere "etnik temizlik" uygulamayı amaçladığını ifade ediyor.

Filistinliler, İsrail'in 2 haftadır kuşatma altında tutarak, yiyecek, su, ilaç gibi temel yaşam gereksinimlerinden mahrum bıraktığı Gazze'nin kuzeyinde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybettiğini bildirdi.

"Etnik temizlik", soykırımdan farklı olarak, toplu ölümler yaşanmasa bile bir toplumun silahlı güç, korkutma, zorla yerinden etme gibi uygulamalarla belirli bir coğrafyada kültürel ve etnik özelliklerinin kaybettirilmesi anlamına geliyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Etnik Temizlik İddiaları - Son Dakika

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