İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırılarında, iki ev hedef alındı ve 4 Filistinli hayatını kaybetti. Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir ev ile Gazze kentindeki bir ev vuruldu. Saldırılarda 2 kadın hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu ve sivil altyapının da tahrip edildiği belirtildi.

05.07.2024 00:07
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İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde iki evi hedef alan hava saldırısında ikisi kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kampta "Serac" ailesine ait evi hedef aldığı belirtildi. Saldırıda yaşamını yitiren iki Filistinlinin naaşlarının hastaneye nakledildiği kaydedildi..

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde "Burdevil" ailesine ait evi vurduğu ifade edildi.

Sivil savunma ekiplerinin evin enkazından Filistinli iki kadının cansız bedeni ile çok sayıda yaralı çıkardığı paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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