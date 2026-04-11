İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı: 6 Ölü
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı: 6 Ölü

11.04.2026 06:32
İsrail ordusu Bureyc Mülteci Kampı'ndaki polis merkezine hava saldırısı düzenledi, 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir polis merkezine düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi bir kez daha ihlal eden İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Bureyc Mülteci Kampı'ndaki polis merkezini hedef aldı.

İsrail ordusunun kamptaki bir polis merkezine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Ordunun, ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

