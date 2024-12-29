İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı: 9 Ölü

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GAZZE, 29 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında en az 9 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail'e ait bir savaş uçağının cumartesi günü Megazi Mülteci Kampı'nın dış kesimlerindeki bir eve en az bir füzeyle saldırdığını söyledi.

Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki El-Aksa Hastanesi Sözcüsü Hüssam ed-Dakran, Xinhua'ya yaptığı açıklamada hava saldırısının ardından aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca yaralının da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İsrail ordusu, hava saldırısına ilişkin açıklama yapmadı.