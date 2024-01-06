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İsrail'in Gazze'deki mezarları açıp cesetleri çaldığı iddia edildi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki mezarları açıp cesetleri çaldığı iddia edildi

İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Tuffah Kabristanı'ndaki 1100 mezarı açtığı ve bunlardan "150 cesedi çaldığı" iddia edildi.

İsrail\'in Gazze\'deki mezarları açıp cesetleri çaldığı iddia edildi
06.01.2024 - 14:38,
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İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Tuffah Kabristanı'ndaki 1100 mezarı açtığı ve bunlardan "150 cesedi çaldığı" iddia edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'deki suçlarına "nebbaşlığı" da eklediği ifade edildi.

İsrail ordusunun buldozerlerle kentin doğusundaki 1100 kabrin olduğu Tuffah Kabristanı'nı delik deşik ettiği belirtilen açıklamada, 150 cesedin yerlerinden alınarak bilinmeyen bir yere götürülmüş olduğu kaydedildi.

Açıklamada, daha önce de benzeri eylemleriyle İsrail'in "organ hırsızlığı" yaptığı öne sürüldü.

İsrail güçlerinin işlediği suçların durdurulması için uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, "Ölü, yaralı, kayıp ve alıkonulanlar olmak üzere savaş kurbanlarının sayısı 90 bine ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Gazze'ye yönelik kara saldırılarını başlattığı andan itibaren el koyduğu Filistinliler ait yaklaşık 80 naaşı, 26 Aralık'ta Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden teslim etmişti. Kimliği belirlenemeyen naaşlar, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Tel el-Sultan Mezarlığına defnedilmişti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Naaşlar, incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Bu, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir." ifadesine yer verilmişti

Açıklamada, "İşgal, soykırım savaşı sırasında bu suçu (cenazelerin alıkonulması) defalarca tekrarladı. Daha önce de Cibaliya'da bazı mezarlarda nebbaşlık yaparak bazı şehitlerin naaşlarını çalmışlardı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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