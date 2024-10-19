İsrail'in Gazze'deki Okul Bombalaması

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İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı Ebu Hüseyin Okulu'nu bombalaması sonucu büyük bir yangın çıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki "Ebu Hüseyin" okulunu bombaladı.

Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olurken, okulda büyük bir yangın çıktı.

Okula sığınan yüzlerce kişi, sivil savunma ekiplerine yangını söndürme çağrısında bulundu.

İsrail savaş uçakları, bugün BM'ye bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombalamıştı.

Aynı okul iki gün önce bombalanmıştı

İsrail ordusunun 17 Ekim'de Ebu Hüseyin Okulu'nu bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 28 Filistinli yaşamını yitirmiş, 160 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 519 Filistinli öldü, 99 bin 637 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.