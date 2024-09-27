İsrail Saldırısında 3 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 3 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki sığınma çadırı ve Gazze'deki bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda bir Filistinli Aksa Hastanesi’nde, diğer iki kişi ise Gazze kentindeki evin bombalanmasıyla hayatını kaybetti. Sivil Savunma Müdürlüğü, yaralı sayısının yüksek olduğunu belirtirken, 7 Ekim’den bu yana toplam ölü sayısının 41 bin 534'e ulaştığı bildirildi.

27.09.2024 10:46
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı çadırı ve Gazze kentinde bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilenlerin barındığı bir çadıra İsrail tarafından düzenlenen saldırıda bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentindeki Sahil Mülteci Kampı'nda bir evin bombalanması sonucu ise iki Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Ehli Baptist Hastanesi'nden yapılan açıklamada aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 534 Filistinli öldü, 96 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 3 Filistinli Öldü - Son Dakika

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