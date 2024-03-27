İsrail'in Gazze'deki saldırıları çocukları ölümle pençeleşmeye sürüklüyor

İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar hastalık, açlık, yetersiz beslenme ve ilaç yoksunluğu nedeniyle ölümle pençeleşiyor.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Yalnız saldırılarla sınırlı kalmayan İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'ye insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ediyor.
Özellikle kuzey bölgelerinde halk, yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi yardımdan mahrum bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor.
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nde yatan Filistinli çocuklar hastalık, açlık ve ilaç yoksunluğunun kıskacında yaşam mücadelesi veriyor. Çaresiz anneler ise, aşırı kilo kaybeden çocuklarını hayatta tutmaya çalışıyor.
"Kızım konuşmakta bile zorlanıyor"
AA muhabirine konuşan Kemal Advan Hastanesi'nde yatan 8 yaşındaki Cena Iyad'ın annesi Ummu Ayad, kızının yetersiz beslenme nedeniyle kötü durumda olduğunu, kendisinin ise elinden hiçbir şey gelmediğini ve çaresiz kaldığını söyledi.
Ummu Ayad, "Kızım kötü beslenme nedeniyle zor durumda, vücudunda protein, vitamin, kalsiyum kalmadı, bedeni çok zayıf düştü, son günlerce çok fazla kilo kaybetti." dedi.
Kızının ve onun gibi diğer çocukların İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle bu halde olduğunu vurgulayan Filistinli anne, Gazze'nin kuzeyine temiz içme suyu ya da yiyecek girmediğini dile getirdi.
Cena'nın savaştan önce hiçbir sağlık sorunu olmadığını, gülüp oynadığını, arkadaşlarıyla eğlendiğini anlatan anne, "Kızım şimdi yatakta hayat mücadelesi veriyor. Hareket edemiyor, konuşmakta bile zorlanıyor." dedi.
Ummu Ayad, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki hastanelerde oluşan yıkım ve tıbbi yoksunluktan kaynaklı olarak kızının tedavi için Gazze dışına çıkarılması gerektiğini söyledi.
"Kızımın kanı çok düşük, yetersiz beslenmeden muzdarip"
Hastanede yatan 11 yaşındaki Nur el-Huda Muhammed'in annesi Ummu Nur da ilaç ve gıda yoksunluğu nedeniyle kızının hayatından endişe ettiğini dile getirdi.
Ummu Nur, "Kızımın akciğerleri hasta, henüz hastalığın ne olduğu tam olarak belirlenemedi, kanı çok düşük ve yetersiz beslenmeden muzdarip. Tüm bunlar hayatını tehdit ediyor." diye konuştu.
Gıda ve ilaç yokluğu nedeniyle kızının durumunun her geçen gün kötüleştiğini vurgulayan anne, bir an önce kızının gerekli tedaviyi alabilmesi ve Gazze'den dışarıya çıkarılması temennisinde bulundu.
İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıkların görüldüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.
BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'deki saldırıları çocukları ölümle pençeleşmeye sürüklüyor - Son Dakika
Teknik Direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya Futbol Milli Takımı, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda Zimbabve'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek turnuvayı kazandı. Bu sonuçla Kenya, uluslararası alanda ilk kez bir kupa kazandı. Ayrıca son 3 deplasman maçında da galibiyet elde eden Kenya, tarihinde bir ilki yaşadı.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun projeleri arasında tarım ve hayvancılık ağırlıklı olarak yer alıyor. Çiftçiden tüketiciye direkt satış, çiftçi kampüsleri ve tarımsal alt yapı faaliyetleri gibi projelerle ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada şüpheli olarak ifade veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı. Kılıç, bağış paralarını CHP İl Teşkilatına teslim edeceğini belirtti.
İstanbul Fatih'te bir kadını darp edip kutsal değerlere küfür eden şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın detaylarını sosyal medya hesabından paylaşarak şüphelinin kimliğini ve suç kayıtlarını açıkladı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İzmir halkının liyakati, kent sevgisini ve projeleri önemseyeceğine inandığını belirtti. Dervişoğlu, İYİ Parti adaylarının İzmir'e hizmet etmek için istekli olduklarını vurguladı. Ayrıca, İYİ Parti'nin AK Parti ve CHP ile yarıştığını ve bütün siyasi partilerin oylarına talip olduklarını ifade etti. Dervişoğlu, İzmir halkının kutuplaşmaya teslim olmayacağını ve liyakati, İzmir sevgisini ve projeleri önemsediğini belirtti.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi, Filistin'in Gazze şehrinde yaşanan insanlık dramını hatırlatmak ve dayanışma sergilemek amacıyla 'Gazze İftarı' adı altında özel bir etkinlik düzenliyor. İftar programında, bölgenin simgesi olan hurma, ekmek ve çorba yer alacak. Etkinlik, Perşembe günü iftarda Cumhuriyet Meydanı'nda Bürüngüz Cami yanında gerçekleştirilecek ve tüm halk davetlidir.
İstanbul'da düzenlenecek olan FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı. Türkiye, Arjantin, Yeni Zelanda ve İtalya ile aynı grupta yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesisleri ve organizasyonlar için önemli bir ülke olduğunu belirtti. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ise genç sporcuların uluslararası kariyerine bu etkinlikle başladığını söyledi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Türkiye'nin basketbolun gelişimine destek vermeye devam edeceğini vurguladı.
Türkiye Eskrim Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası, 29-30 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonda 21 ilden toplam 281 sporcu madalya mücadelesi verecek. İlk gün epede 160 sporcu, ikinci gün ise kılıç branşında 121 sporcu piste çıkacak. Dereceye giren ilk üç sporcu kupa ile ödüllendirilecek.
Kırıkkale'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde evde sağlık hizmeti kapsamında 13 ambulans, 10 hizmet aracı ve 75 sağlık personeli sahada görev yapacak. Seçmenler, müdürlüğün ambulans ve personel hizmetiyle oy kullanma işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Bolvadin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında, iş yeri sahibi ve 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, plastik ve kağıt malzemelerinin tutuşmasıyla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Yalçın'a Erkilet Boyacı Mahallesi'nden destek geldi. Mahalle sakinleri, Yalçın'ın Talas'ta yaptıklarından gurur duyduklarını ve yeniden başkan seçilmesini arzu ettiklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?