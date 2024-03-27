İsrail'in Gazze'deki saldırıları çocukları ölümle pençeleşmeye sürüklüyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırıları çocukları ölümle pençeleşmeye sürüklüyor

İsrail ordusunun aylardır devam eden saldırıları ve yardım girişini engellemesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar hastalık, açlık, yetersiz beslenme ve ilaç yoksunluğu nedeniyle ölümle mücadele ediyor. İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'nin kuzey bölgelerindeki halk, temel ihtiyaçlardan mahrum bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklarının durumu giderek kötüleşen anneler ise çaresizlik içinde çocuklarını hayatta tutmaya çalışıyor.

27.03.2024 12:55
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İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar hastalık, açlık, yetersiz beslenme ve ilaç yoksunluğu nedeniyle ölümle pençeleşiyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Yalnız saldırılarla sınırlı kalmayan İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'ye insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ediyor.

Özellikle kuzey bölgelerinde halk, yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi yardımdan mahrum bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nde yatan Filistinli çocuklar hastalık, açlık ve ilaç yoksunluğunun kıskacında yaşam mücadelesi veriyor. Çaresiz anneler ise, aşırı kilo kaybeden çocuklarını hayatta tutmaya çalışıyor.

"Kızım konuşmakta bile zorlanıyor"

AA muhabirine konuşan Kemal Advan Hastanesi'nde yatan 8 yaşındaki Cena Iyad'ın annesi Ummu Ayad, kızının yetersiz beslenme nedeniyle kötü durumda olduğunu, kendisinin ise elinden hiçbir şey gelmediğini ve çaresiz kaldığını söyledi.

Ummu Ayad, "Kızım kötü beslenme nedeniyle zor durumda, vücudunda protein, vitamin, kalsiyum kalmadı, bedeni çok zayıf düştü, son günlerce çok fazla kilo kaybetti." dedi.

Kızının ve onun gibi diğer çocukların İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle bu halde olduğunu vurgulayan Filistinli anne, Gazze'nin kuzeyine temiz içme suyu ya da yiyecek girmediğini dile getirdi.

Cena'nın savaştan önce hiçbir sağlık sorunu olmadığını, gülüp oynadığını, arkadaşlarıyla eğlendiğini anlatan anne, "Kızım şimdi yatakta hayat mücadelesi veriyor. Hareket edemiyor, konuşmakta bile zorlanıyor." dedi.

Ummu Ayad, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki hastanelerde oluşan yıkım ve tıbbi yoksunluktan kaynaklı olarak kızının tedavi için Gazze dışına çıkarılması gerektiğini söyledi.

"Kızımın kanı çok düşük, yetersiz beslenmeden muzdarip"

Hastanede yatan 11 yaşındaki Nur el-Huda Muhammed'in annesi Ummu Nur da ilaç ve gıda yoksunluğu nedeniyle kızının hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

Ummu Nur, "Kızımın akciğerleri hasta, henüz hastalığın ne olduğu tam olarak belirlenemedi, kanı çok düşük ve yetersiz beslenmeden muzdarip. Tüm bunlar hayatını tehdit ediyor." diye konuştu.

Gıda ve ilaç yokluğu nedeniyle kızının durumunun her geçen gün kötüleştiğini vurgulayan anne, bir an önce kızının gerekli tedaviyi alabilmesi ve Gazze'den dışarıya çıkarılması temennisinde bulundu.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıkların görüldüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki saldırıları çocukları ölümle pençeleşmeye sürüklüyor - Son Dakika

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