İsrail’in Gazze’deki Saldırıları Devam Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'de 2 Filistinliyi öldürdü, toplam ölü sayısı 754'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde 2 Filistinliyi öldürdü.

Görgü tanıkları, Refah kentinin Muaviye bölgesi ile Han Yunus kentindeki Ebu Hamid kavşağı yakınlarında 2 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

Tanıklar, her iki bölgenin de anlaşmaya göre İsrail ordusunun kontrolü ve konuşlanması dışında olması gerektiğini belirtti.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde düzenlediği saldırıda ise 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 754 kişi öldü, 2 bin 100 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 333 Filistinli hayatını kaybederken, 172 bin 202 kişi ise yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı

17:16
Hürmüz’ü ablukası ne anlama geliyor ABD ordusunun bölgedeki denizcilere gönderdiği not
Hürmüz'ü ablukası ne anlama geliyor? ABD ordusunun bölgedeki denizcilere gönderdiği not
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
17:00
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
16:32
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
16:31
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 17:19:54. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.