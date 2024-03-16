İsrail ordusu Gazze'de evleri hedef aldı, en az 13 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'de evleri hedef aldı, en az 13 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde evleri hedef alması sonucu en az 13 Filistinli öldürüldü. İsrail'in saldırıları sonucunda hastaneler hizmet dışı kaldı, tıbbi malzeme eksikliği ve insani yardımların engellenmesi nedeniyle Gazze'de büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası çevreler ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların artırılması çağrısında bulunuyor.

16.03.2024 00:37  Güncelleme: 00:39
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde evleri hedef alması sonucu en az 13 Filistinli öldürüldü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda birçok evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde de bir evi hedef alan İsrail saldırısında çoğu çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan el-Masdar köyünde Ebu Devvabe ailesine ait evi hedef aldığı saldırıda ise 1 Filistinli öldü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in 161 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınaklara yönelik saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin hastalıklara neden olduğu Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'de evleri hedef aldı, en az 13 Filistinli öldü - Son Dakika

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