İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde evleri hedef alması sonucu en az 13 Filistinli öldürüldü.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda birçok evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde de bir evi hedef alan İsrail saldırısında çoğu çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan el-Masdar köyünde Ebu Devvabe ailesine ait evi hedef aldığı saldırıda ise 1 Filistinli öldü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail'in 161 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınaklara yönelik saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin hastalıklara neden olduğu Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail ordusu Gazze'de evleri hedef aldı, en az 13 Filistinli öldü - Son Dakika
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çiftlikköy Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında çocukların sorularını yanıtladı ve taleplerini dinledi.
Isparta'nın Davraz Mahallesi Dostpet Kavşağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Osman K. idaresindeki kamyonet ile Fatih Emre S. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Fatih Emre S. ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
İstanbul Esenler Tem Otoyolu'nda meydana gelen kazada, hızını alamayan bir cip sürücüsü önündeki tıra çarptı. Cip kullanılamaz hale gelirken sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik normale döndü.
Kocaeli D100 bağlantı yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, orta refüje çarparak demir bariyerleri 5 metre boyunca biçti. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk insanını diğer milletlerden ayıranın, Anadolu irfanından mülhem birlik ve dayanışma kültürü olduğunu belirtti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sivil toplumda aktif çalıştıkları gönüllü arkadaşlarıyla buluştuklarını ve ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bir kişiye ise üzerinde bulunan kuru sıkı tabanca nedeniyle 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Mahzen-9' operasyonları kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, el telsizi, demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'daki iftar programında İsrail'in devlet terörünün sona ermesi çağrısında bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?