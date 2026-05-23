Gazze'de İsrail saldırıları: 2 bina yıkıldı, onlarca aile yerinden edildi

23.05.2026 01:15
İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat ve Bureyc kamplarında tahliye uyarıları sonrası hava saldırıları düzenledi; 2 bina tamamen yıkıldı, onlarca aile panikle evlerini terk etti, saldırıda 2 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezinde çevredeki konut blokları için tahliye uyarısı yaptıktan sonra düzenlediği hava saldırılarında 2 bina hedef alınırken, onlarca aile yerinden edildi, özellikle kadınlar ile çocuklar büyük panik yaşadı.

Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 20. Cadde üzerinde bulunan Ebu Seyf ailesine ait evi bombaladığını belirtti.

Kaynaklar, saldırının, bölgedeki tüm blok sakinlerine tahliye uyarısı yapılmasının ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Kaynaklara göre İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda dükkanların bulunduğu başka bir binayı da hedef aldı.

Söz konusu saldırının da çevredeki blok için tahliye uyarısı yapılmasının ardından düzenlendiği ifade edildi.

Kaynaklar, her iki tahliye uyarısının da onlarca ailenin panik içinde bölgeden kaçmasına neden olduğunu, özellikle kadınlar ve çocuklarda korku ve panik yarattığını belirtti.

Ayrıca hava saldırılarında hedef alınan iki binanın tamamen yıkıldığı, çevredeki yapılarda da ağır hasar meydana geldiği bildirildi.

Hastane kaynakları ise Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığını, yaralıların Deyr el-Belah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldığını kaydetti.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtilirken, dün akşam itibarıyla saldırılarda 883 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 648 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve ateşkese rağmen devam eden saldırılar sonucunda 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 172 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı zarar gördü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

