İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 55 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 55 Filistinli hayatını kaybetti

10.06.2025 15:03
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İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde farklı bölgelerini hedef alan saldırılarında, çoğu çocuklarına yiyecek arayan siviller olmak üzere en az 55 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı.

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde farklı bölgelerini hedef alan saldırılarında, çoğu çocuklarına yiyecek arayan siviller olmak üzere en az 55 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı.

AA muhabirine konuşan sağlık kaynakları, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ve "Netzarim Koridoru" olarak bilinen alanda yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 19 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ölü ve yaralıların, Gazze Şeridi'nin ortasındaki el-Aksa Şehitleri Hastanesi ile Gazze kentinin batısındaki Kudüs Hastanesine nakledildiği aktarıldı.

İsrail'e ait insansız hava araçlarının, Gazze'nin güneyinde yer alan Netzarim Koridoru'na yakın bir noktada yardım bekleyen sivilleri hedef aldığını, İsrail topçularının da aynı bölgeye birçok kez ateş açtığını paylaşan görgü tanıkları, ambulansların ulaşamadığı noktalardaki ölü ve yaralıların binek hayvanların sırtında taşınarak Gazze kentindeki ve orta kesimdeki hastanelere ulaştırıldığını anlattı.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesinden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya bölgesine yönelik İsrail saldırılarında 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve cenazelerinin hastaneye ulaştığını bildirdi.

Görgü tanıkları da İsrail'in Cibaliya bölgesindeki Aseliya, Hammude, Nebhan, en-Nezr ve Reyhan ailelerine ait evleri hedef alan bombardımanında çok sayıda Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

Güney Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde ise AA muhabirine konuşan tıbbi kaynaklara göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının, kentin batısındaki el-Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki, el-Megazi Kampı'nın doğusunda düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Ayrıca, orta kesimlerdeki Deyr el-Belah kentinin el-Bereke bölgesinde, İsrail'in saldırısında daha önce yaralanan Filistinli bir genç de yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Deyr El-Belah kentinde Ebu Şaviş ailesine ait eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları da Han Yunus kenti ile el-Mevasi bölgesindeki saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, Deyr El-Belah'ta daha önce İsrail saldırılarında yaralanan 2 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 927 kişi yaşamını yitirdi, 126 bin 615 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 55 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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