İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 8 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze kentinde iki eve düzenlediği saldırıda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde "Ebu Kumeyl" ailesine ait bir ev ile es-Sabra Mahallesi'nde "Kuveyder" ailesine ait bir evi bombaladı.

İsrail ordusunun 2 eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Sabra Mahallesi'nde bir araca düzenlediği roket saldırısında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.