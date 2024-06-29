İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentinde iki eve düzenlediği saldırıda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde "Ebu Kumeyl" ailesine ait bir ev ile es-Sabra Mahallesi'nde "Kuveyder" ailesine ait bir evi bombaladı.
İsrail ordusunun 2 eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Sabra Mahallesi'nde bir araca düzenlediği roket saldırısında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.
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