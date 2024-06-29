İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 8 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze kentinde gerçekleştirdiği saldırılarda iki eve bomba attı. Saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Saldırılarda kadın ve çocuklar da bulunuyordu. Ayrıca, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı da bir araca roket saldırısı düzenledi ve çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

29.06.2024 10:57
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İsrail ordusunun Gazze kentinde iki eve düzenlediği saldırıda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde "Ebu Kumeyl" ailesine ait bir ev ile es-Sabra Mahallesi'nde "Kuveyder" ailesine ait bir evi bombaladı.

İsrail ordusunun 2 eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Sabra Mahallesi'nde bir araca düzenlediği roket saldırısında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 8 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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