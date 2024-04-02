İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı.
Saldırıda, World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'deki insani yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberlerini aldıklarını belirtilerek, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yürütüyor." denildi.
Sosyal medyada, Avustralyalı kadın yardım çalışanının Gazze'deki Deir el-Belah'ta mutfakta sivillere dağıtmak için pişirilen yemekleri gösterdiği görüntüler paylaşıldı.
Öte yandan İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'deki saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
İsrail Parlamentosu, hükümete aralarında Al Jazeera’nın da bulunduğu kanalların yayınlarını yasaklama yetkisi veren yasayı onayladı. Başbakan Benyamin Netanyahu, Al Jazeera’nın ülkedeki bürosunu kapatmak için 'derhal harekete geçeceğini' söyledi. ABD ise durumdan kaygılı olduğunu ifade etti. Al Jazeera'nın Gazze'deki muhabirleri, yabancı gazetecilerin girişinin yasak olduğu için savaşı alandan bildiren tek gazeteciler olarak kaldı. Yasak 45 gün boyunca geçerli olacak ve yenilenebilecek. Al Jazeera, İsrail karşıtı olmakla suçlanırken, İsrail makamları ise kanalın Hamas ile yakın bağlantıları olduğunu savunuyor.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı ve R.E.T, E.B, T.Ş, Ç.Ş, U.Ş. ve P.B. isimli 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadıköy'de Suadiye Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Emirhan Salih Ş. tarafından kullanılan bir otomobil, sahil yolunda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada Emirhan Salih Ş, Halil Can G. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan boş bir baraka, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?