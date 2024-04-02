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İsrail'in Gazze'deki saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'deki saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda, World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

02.04.2024 02:43
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İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı.

Saldırıda, World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'deki insani yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberlerini aldıklarını belirtilerek, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yürütüyor." denildi.

Sosyal medyada, Avustralyalı kadın yardım çalışanının Gazze'deki Deir el-Belah'ta mutfakta sivillere dağıtmak için pişirilen yemekleri gösterdiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Ordu, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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