İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesinde 49 Filistinlinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesinde 49 Filistinlinin Cesedi Bulundu

İsrail\'in Gazze\'deki Şifa Hastanesinde 49 Filistinlinin Cesedi Bulundu

İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı duyuruldu. Şu ana kadar 3. toplu mezar tespit edilirken, çalışmaların devam ettiği belirtildi. İsrail askerleri tarafından alıkonulan ve kaybedilen Filistinlilerin cesetlerinin çıkarılmasının sürdüğü ifade edildi.

08.05.2024 15:09  Güncelleme: 15:11
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İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı duyuruldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Şifa Hastanesinde sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Sağlık ekipleri, Şifa Hastanesi yerleşkesinde şu ana kadar 3. toplu mezarı tespit etti ve buradan şu ana kadar 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı, çalışmalar sürdürülüyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail askerleri tarafından çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğuna ve kaybedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çalışmalar bitmedi ve yeni onlarca cesedin çıkarılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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