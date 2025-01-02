İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 36 Filistinli yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 36 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 Filistinli hayatını kaybetti.

02.01.2025 15:52
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı bombaladı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 11 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları, İsrail'in Han Yunus kentinin Beni Suheyla bölgesinde, sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldığı bombardımanda 2 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail keşif uçağının, Deyr el- Belah kentinin doğusundaki Salahaddin Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunun girişinde toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Olayda yaralananlar ve ölenler Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları da İsrail'in kentin doğusundaki Salahaddin Caddesi'ndeki "Behlul İstasyonu" çevresinde toplanan sivilleri hedef aldığı saldırıda 8 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Şifa Tıp Kompleksi kaynaklarına göre, İsrail'e ait bir keşif uçağının Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı çarşısındaki Filistinlileri hedef aldığı bombardımanda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

El-Ehli Baptist Hastanesi kaynakları, İsrail'e ait "Quadcopter" adlı silahlı dron ile Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Filistinlilerin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinlinin öldüğünü aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda da 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 36 Filistinli yaşamını yitirdi - Son Dakika

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