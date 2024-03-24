İsrail'in Gazze'deki yardım engeli: 560 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki yardım engeli: 560 Filistinli öldü

İsrail ordusunun kıtlığa sürüklenen Gazze Şeridi'nde gıda ve insani yardım beklerken öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 560 olduğu bildirildi. İsrail'in yardım girişine getirdiği engellemeler nedeniyle Gazze'de kıtlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor. İnsanlar açlıkla mücadele ederken yardımlara ulaşmak için ölümle açlık arasında tercih yapmak zorunda kalıyor.

24.03.2024 14:27  Güncelleme: 14:28
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İsrail ordusunun kıtlığa sürüklenen Gazze Şeridi'nde gıda ve insani yardım beklerken öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 560 olduğu bildirildi.

İsrail, bir taraftan bölgede katliamlarına devam ederken diğer yandan da yardım girişine getirdiği engellemeler nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi kıtlığa sürükledi.

İsrail ordusunun yardım tırlarının neredeyse tamamının girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki kıtlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

İnsanların un bulamadıkları için ekmek yapmak amacıyla hayvan yemlerini öğüttüğü bölgeye çok az sayıda insani yardım tırının girişine izin veriliyor.

Açlıkla ölüm arasında tercih yapmak zorundalar

Bir tarafta açlık, diğer tarafta İsrail saldırılarına hedef olma seçenekleri arasında kalan Filistinliler gelen yardımlara ulaşmak için ölümle açlık arasında tercih yapmak zorunda kalıyor.

İsrail ordusu, Gazze'de yardım bekleyenleri hedef alarak açlıkla mücadele eden Filistinlilere ölüm yağdırmaya devam ediyor.

Filistin Yasama Konseyi Üyesi Mustafa Barghouti, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 560 Gazzelinin gıda ve insani yardım beklerken İsrail güçlerince öldürüldüğünü açıkladı.

Barghouti, İsrail ordusunun insani yardıma ulaşmaya çalışan 1523 Gazzeliyi de yaraladığını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlilere tank ve ağır silahlarla ateş açtığı belirtilmişti.

İsrail güçlerince açılan ateş sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, 19 Mart'ta da Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel ekipleri hedef almış, saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Aynı şekilde İsrail ordusunun, Kuveyt Kavşağı yakınında 14 Mart'ta insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucunda 20 kişi ölmüş, 155'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Gazze kentinin güneyinde 29 Şubat'ta da Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yapılan saldırıda 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki yardım engeli: 560 Filistinli öldü - Son Dakika

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