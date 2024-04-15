İsrail'in Gazze'den çekilmesi sonrası Filistinliler yıkım karşısında şaşkın

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İsrail'in 4 ay yoğun saldırılar düzenledikten sonra çekildiği Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde evlerine dönen Filistinliler, gördükleri yıkımın boyutları karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Han Yunus'taki evini görmek için kente geri dönen Filistinli Ravan, ailesinin uzun yıllar emek vererek inşa ettiği evi yerle bir olmuş halde buldu.

İsrail saldırıları sonrası Refah kentine sığınmak zorunda kalan ailesiyle yeniden evlerine geri dönmeyi umarak kente gelen Ravan, gördükleri karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

"Burada yaşanabilecek hiçbir yer yok"

Üzüntüsünü AA muhabiriyle paylaşan genç kadın, "Evimizden uzakta bir yerlere sığınmaktan çok yorulmuştuk. Askerler çekilince evimize gelip kalmayı ve burada yaşamayı planlamıştık. Ancak gördüğüm yıkım karşısında büyük şaşkınlık yaşadım. Ev yok, evden bir eser yok. Burada yaşanabilecek hiçbir yer yok." dedi.

Kentte, Ravan gibi askerler çekildikten sonra evine dönmek ve orada yaşamak isteyen binlerce Filistinli bulunuyor.

Said Abdurrahman da aynı düşünce ve istekle mahallesine dönmüş Filistinlilerden sadece biri.

"Refah'ta sığındığımız yerlere geri döneceğiz mecbur"

Evini harabe olmuş halde bulan Abdurrahman, "Askerler çekildikten sonra burada, Han Yunus'ta hiçbir şey kalmamış. Ne ev, ne de su. Refah'ta sığındığımız yerlere geri döneceğiz mecbur." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri kurtarma bahanesiyle kara saldırısı başlattıktan 4 ay sonra, 7 Nisan'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurmuştu.

İsrail saldırıları, şehri büyük ölçüde etkileyerek yollara, evlere ve altyapıya büyük zarar verdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 797 Filistinli öldürüldü, 76 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 464 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.