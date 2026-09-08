İsrail'in Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin çadırlarına açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin çadırlarına açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü

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İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara ateş açtı; 69 yaşındaki Fehti Ebu Ayade yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Saldırılar, ateşkes anlaşmasına rağmen devam ederken, kuzeydeki Cibaliya'da da bir Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin güneybatısında bulunan iki bölgede zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara ateş açtı.

Saldırıda 69 yaşındaki Fehti Ebu Ayade yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusunun cuma günü Han Yunus'un batısında sivillerin toplandığı bir alana düzenlediği saldırıda yaralanan Remzi Ebu Rıyde de bu sabah hayatını kaybetti.

Gazze'nin kuzeyinde de saldırılar sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir mahalleyi hedef aldığı topçu saldırısında 1 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda yer alan Ebu Acin bölgesine yoğun şekilde ateş açtı ve top atışları düzenledi.

İsrail askerlerinin daha sonra bölgenin içine doğru ilerlemeye başladığı belirtildi.

Aralarında bir buldozerin de bulunduğu çok sayıda İsrail askeri aracının, bölgede Sarı Hat'tın batısına doğru onlarca metre ilerlediği ve bölge sakinlerine ait arazilere buldozerlerle girildiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail, saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin çadırlarına açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

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