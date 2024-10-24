İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki ablukası, bombardıman ve açlık tehdidi 20 gündür sürüyor

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İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 20 gündür ardı ardına katliam gerçekleştirerek bölgede yaşayan Filistinlileri göçe zorluyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyine, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldesine yoğun hava ve topçu bombardımanına devam ediyor.

İsrail ordusu, bölgedeki on binlerce Filistinli üzerindeki ablukasını sıkılaştırıyor ve yiyecek, su, yakıt ve ilaç girişini engelliyor.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun, geçen günlerde Gazze'nin kuzeyinde yerlerinden edilenlerin çadırlarını yaktığını, sahada infazlar gerçekleştirdiğini, tehcir planlarını hayata geçirmek ve burayı tampon bölgeye dönüştürmek için kasıtlı olarak aç bırakma politikası uyguladığını bildirdi.

AA muhabirine konuşan Filistinli bir kaynak, Cibaliya Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısında bir Filistinli çocuk ve annesinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden bir kaynak, AA'ya yaptığı açıklamada, "İsrail topçuları ve insansız hava araçlarının yoğun ateşi nedeniyle Beyt Lahiya beldesi ve Cibaliya Kampı sokaklarında yaralı Filistinliler var. Ambulans ve sivil savunma ekipleri onlara ulaşmakta zorlanıyor." dedi.

Kaynak ayrıca, İsrail ordusunun Beyt Lahiya'nın kuzeyindeki Şeyh Zayid bölgesinde 3 sivil savunma görevlisini gözaltına aldığını söyledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 5 sivil savunma görevlisini gözaltına alması, 3 mensubunu yaralaması ve tek itfaiye aracını bombalamasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki faaliyetlerini durdurduklarını duyurdu.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzey vilayetindeki çalışmalarımız tamamen durdu. Oradaki durum bir felakete dönüştü ve bölgede bulunan vatandaşlar artık insani hizmetlerden mahrum kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları, Saftavi bölgesi ve Cibaliya Kampı'na topçu saldırısı yapıldığını, İsrail askeri araçlarından bölgeye yoğun ateş açıldığını belirtti.

Tanıklar, İsrail ordusunun, Cibaliya Kampı, Saftavi ve Tuvam bölgelerindeki binaları yıkmaya, yakmaya ve imha etmeye devam ettiğini ifade etti.

Hastanelerde ciddi insani kriz yaşanıyor

AA'ya konuşan bir hastane yetkilisi, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan, El Avde ve Endonezya Hastanelerine uyguladığı ablukanın sürdüğünü, giriş çıkışlarda personel ve hastaların hedef alındığını, hastanelerde ciddi bir insani krizin baş gösterdiğini kaydetti.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneler, İsrail'in kasıtlı saldırıları, yakıt ve tıbbi malzemelerin yanı sıra gıda ve su girişinin engellenmesi nedeniyle son derece karmaşık ve felaket bir durum yaşıyor. Hastanelerde bulunan malzemelerin tükenme noktasına gelmesiyle durum daha da kötüleşiyor." dedi.

Görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, vatandaşların kuzeydeki bölgelerden zorla tahliyesiyle eş zamanlı olarak kuzeydeki bu bölgelere yönelik bombardımanlarını da sürdürüyor.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir yetkili, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nın kuzey doğusuna düzenlediği topçu saldırısı sonucu 1 çocuğun öldüğünü, yaralıların olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, Megazi ve Bureyc Mülteci Kamplarının doğusundaki yerlerin yoğun şekilde topçu saldırısına maruz kaldığını ve İsrail askerlerinin bu bölgede sınırlı bir ilerleyiş gösterdiğini ifade etti.

İsrail ordusu, Refah kentinin merkezinde bulunan Şabura Kampı ile kentin kuzeydoğusundaki Hırbet el-Ades bölgesine de yoğun hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim 2024'te başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı. Saldırılar nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kalan Filistinliler zorla yerlerinden ediliyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.