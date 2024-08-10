İsrail'in Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli öldü

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İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda 5 Filistinlinin öldüğü, 13'ünün yaralandığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 5 Filistinli öldü, 13 Filistinli yaralandı. Cesetler ve yaralılar, El-Avde ve Aksa Şehitleri hastanelerine kaldırıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.