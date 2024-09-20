İsrail'in Gazze Saldırıları: 24 Ölü

Güncel

İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, güneyindeki Refah sınırına kadar çeşitli bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, orta kesiminde, Refah ve Han Yunus kentlerinde can kayıplarının olduğunu bildiren Basal, İsrail'in saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.