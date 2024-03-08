İsrail'in Gazze saldırıları Filistin tarihinin en karanlık anı olabilir

İsrailli tarihçi profesör Ilan Pappe, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "Filistin tarihinin en karanlık anı olabileceğini" belirterek, "Yaşananlar, tarihe siyonist projenin sonunun başlangıcı olarak geçecek." dedi.
Pappe, merkezi İngiltere'de bulunan İslami İnsan Hakları Komisyonuna (IHRC), İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara dair açıklamalarda bulundu.
"Yaşananların tarihe siyonist projenin sonunun başlangıcı olarak geçeceğini" vurgulayan Pappe, bu tür projelerin varoluş mücadelesi verdiğinde "her zamankinden daha fazla zalim, acımasız ve hiddet dolu" olduğunun altını çizdi.
Pappe, "Muhtemelen insanlar bu zamanların Filistin tarihinin en karanlık anı olduğunu söyleyecek. Ama bu karanlık, şafaktan önceki karanlık." ifadesini kullandı.
İsrail'i bir arada tutan ve Filistinlilere baskı yapmasını sağlayan temel ahlaki, ekonomik ve askeri altyapının önemli ölçüde sarsıldığını söyleyen Pappe, bunun gelecekte de süreceğini dile getirdi.
Kamuoyunda Küresel Güney'deki hükümetlerin pozisyonlarında ve Yahudi toplulukları arasında yaşanan değişime dikkati çeken Pappe, dünya genelinde Filistinlilere destek için geçmiştekinden daha etkili bir ittifakın kurulması için olasılıkların daha yüksek olduğuna işaret etti.
Pappe, ayrıca İsrail toplumunun 7 Ekim 2023'ten önce de Filistinlilerin insani koşullarda yaşamasını istemeyen ya da insanlığını kabul edemeyen ve dışarıdan gelen eleştirilere pek de açık olmayan bir toplum olduğunu kaydetti.
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