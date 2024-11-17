İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 43,846'ya Yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 43,846'ya Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43,846'ya ulaştı.

17.11.2024 19:18
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 43 bin 846'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 408 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 47 kişinin hayatını kaybettiği, 139 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 846'ya, yaralı sayısının da 103 bin 740'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 43,846'ya Yükseldi - Son Dakika

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