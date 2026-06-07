İsrail'in Gazze Saldırıları: Son 24 Saatte 10 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Saldırıları: Son 24 Saatte 10 Ölü

07.06.2026 13:16
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Ateşkese rağmen, İsrail ordusu 24 saatte Gazze'de 10 Filistinliyi öldürdü; can kaybı 72 bini aştı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 10 ölü ve 36 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 961 kişinin öldürüldüğü, 3 bin 20 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 782 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 971'e, yaralı sayısının da 173 bin 128'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.?????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Saldırıları: Son 24 Saatte 10 Ölü - Son Dakika

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