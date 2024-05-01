İsrail'in Gazze saldırıları sonucu oluşan enkaz Ukrayna'dakinden fazla - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze saldırıları sonucu oluşan enkaz Ukrayna'dakinden fazla

İsrail\'in Gazze saldırıları sonucu oluşan enkaz Ukrayna\'dakinden fazla

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik süren saldırıları sonucu oluşan enkazın, 2 yıldan uzun süredir Rusya ile savaşan Ukrayna'dakinden daha fazla olduğunu bildirdi. BM Mayın Eylem Servisi (UNMAS) tarafından yapılan tahminlere göre, Gazze Şeridi'nde metrekare başına 300 kilograma denk gelecek şekilde toplam 37 milyon ton enkaz oluştuğu belirtildi. Enkazın temizlenmesi için ise 100 milyon dolardan fazla paraya ihtiyaç olduğu vurgulandı.

01.05.2024 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), soykırımla yargılanan İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde oluşan enkaz ve molozun 2 yıldan uzun süredir Rusya ile savaşan Ukrayna'dakinden fazla olduğunu bildirdi.

BM Mayın Eylem Servisi (UNMAS), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik süren saldırıları sonucu oluşan enkaza dikkati çekti. UNMAS, nisan ortası itibarıyla Gazze Şeridi'nde metrekare başına 300 kilograma denk gelecek şekilde toplam 37 milyon ton enkaz oluştuğu tahmininde bulundu.

UNMAS'ın Filistin topraklarıyla ilgili programının başkanı Mungo Birch, "Gazze'de Ukrayna'dan daha fazla moloz var. Bunu perspektife koymak gerekirse Ukrayna'nın ön hattı yaklaşık 1000 kilometre, Gazze ise 40 kilometre uzunluğunda." ifadelerini kullandı.

Birch, Gazze'deki enkazı temizleme çalışmalarının tehlikesinin sadece patlamamış mühimmatla sınırlı olmadığını belirterek, asbest gibi zehirli maddelere maruz kalma olasılığına da dikkati çekti.

Gazze'deki molozda 800 bin tonun üzerinde asbest olduğu tahmininde bulunan Birch, "Bu moloz büyük olasılıkla patlamamış mühimmatla yoğun şekilde kirlenmiş durumda ancak molozdaki diğer tehlikeler nedeniyle bunun temizlenmesi daha da karmaşık hale gelecektir." görüşünü paylaştı.

Birch, patlamamış mühimmat ve kansere neden olan kimyasallara karşı önlem alacaklarını belirterek, Gazze'nin temizlenmesi için şu an 5 milyon dolar ödenek bulduklarını ancak gelecek 12 ay için 40 milyon dolara, Gazze'nin nüfusu için güvenli olacak tam bir temizleme için de 100 milyon dolardan fazla paraya ihtiyaç olacağını vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırıları sonucu şu ana kadar 35 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. Bunların yüzde 70'e yakınını kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, İsrail, Gazze, Rusya, İnsan Hakları, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze saldırıları sonucu oluşan enkaz Ukrayna'dakinden fazla - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:44 Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü
21:00 Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
23:21 Endonezya’da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor Endonezya'da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor
23:18 Gürcistan’da “yabancı etkinin şeffaflığı“ yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı
22:11 İYİ Parti’deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu
21:12 Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:12 Denizli’de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı Denizli'de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 00:20:45. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze saldırıları sonucu oluşan enkaz Ukrayna'dakinden fazla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement