- İsrail'in Gazze saldırılarında 80 kişi hayatını kaybetti
GAZZE - İsrail'in gece boyunca Refah, Nuseyrat Kampı olmak üzere Gazze'ye yönelik saldırılarında 80 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in gece boyunca Gazze'deki Nuseyrat Kampına ve Refah'a düzenlendiği saldırılarda 80 sivil hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivil de yaralandı. İsrail, saldırılarında Şifa Hastanesi yakınlarındaki yerlerinden edilmiş sivillerin sığındığı 7 katlı bir binayı hedef aldı. İsrail, Gazze'deki Al-Jalaa caddesindeki bir evi de vurması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'nin Tuffah mahallesinde bir evin vurulması sonucu 5 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı. Ayrıca, Nasr Mahallesindeki bir evin de İsrail saldırılarında hedef alınması sonucu can kayıpları yaşandı.
Rafah'ı da saldırılar düzenlenen İsrail güçleri, bir evi bombaladı.
İsrail, Nuseyrat Kampını vurdu
İsrail, gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda Nuseyrat Kampını da hedef aldı. İsrail'in Nuseyrat Kampında 2 evi vurması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da da bazı noktalara yoğun hava saldırıları düzenledi..
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