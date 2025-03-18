İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölüm Sayısı 190'a Yükseldi

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 190'a yükseldi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığını belirtti.

Gazze'de sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 190 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda kişinin Gazze'deki hastanelere ulaştırıldığı belirtilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı.