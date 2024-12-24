İsrail'in Gazze Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve Tel el-Heva bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde toplanan Filistinli gruba, İsrail'e ait insansız hava aracından (İHA) ateş açıldı. Saldırıda bir kişi öldü ve yaralananlar oldu.

Kentin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde, Eğitim Bakanlığı binası yakınında toplanan sivillere yönelik saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın, 45 bin 338 Filistinli öldü, 107 bin 764 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.