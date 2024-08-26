İsrail'in Gazze Şeridi'nde Balıkçılara Yönelik Hava Saldırısında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kıyılarında avlanan Filistinli balıkçılara yönelik hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, bazıları yaralandı.

Görgü tanıkları İsrail'e ait bir İHA'nın, Gazze kenti kıyısında toplanan bir grup balıkçıyı hedef aldığını, saldırıda ölen ve yarananlar olduğunu aktardı.

Sağlık kaynakları da İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin kıyılarında avlanan balıkçılara düzenlediği hava saldırısı sonucu, deniz kıyısına vuran 7 balıkçının cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.