İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü.

29.08.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentinin batısında "Cerrade" ve "Abdu" ailelerine ait evleri hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralanan oldu.

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda "Klub" ailesine ait evi bombalaması sonucu 1 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Eş-Şifa Hastanesi yakınındaki Er-Rimal Mahallesi'ndeki "El-Emel Oteli" yakınlarının hedef alınması sonucu yangın çıktı.

Yerel kaynaklar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde konuşlanan İsrail topçu birliklerinin, Gazze kentinin güneyindeki Es-Sabra ve Ez-Zeytun mahallelerine top mermileri attığını, savaş uçaklarının da kentin güneybatısındaki Tel el- Hava Mahallesi'ne işaret fişekleri fırlattığını aktardı.

-Deyr el-Belah'taki saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin batısında yer alan Bassa bölgesinde "Baz" ailesine ait ev İsrail tarafından hedef alındı. Filistinli sağlık görevlileri saldırıda 1 kişinin öldüğünü, yaralananların da bulunduğunu kaydetti.

Sağlık görevlileri ayrıca Deyr el-Belah kentindeki Es-Selam Değirmenleri yakınlarında bulunan 2 Filistinlinin naaşının Aksa Şehitleri Hastanesine ulaştığını bildirdi.

İsrail ordusu, Deyr el-Belah'ın doğusu ve El-Meğazi'nin güneydoğusuna topçu atışları gerçekleştirdi; Deyr el-Belah'ın doğusundaki konutları havaya uçurdu.

İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki "Havacri" ve "Savarha" ailelerine ait evleri de bombaladı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Zevaide bölgesinin girişine İsrail topçu saldırıları gerçekleştirdi.

-İsrail'in Refah kentindeki saldırıları

Refah kentinin kuzeyindeki sanayi bölgesinde İsrail keşif uçağından atılan füze, 3 Filistinli hayatını kaybetmesine neden oldu.

İsrail ordusu, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki konutları havaya uçurdu, kentin batısındaki Suudi Mahallesi'ndeki Taybe Camii'nin minarelerinden birini de yıktı.

Kaynak: AA

İsrail, gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
20:51 St Patrick’s Athletic’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne kaldı St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı
20:36 Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda görev yapacak hakemleri duyurdu Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda görev yapacak hakemleri duyurdu
20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
20:00 Tahkim Kurulu’ndan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı için çok konuşulacak karar Tahkim Kurulu'ndan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı için çok konuşulacak karar
19:45 Fenerbahçe, Luan Peres’in sözleşmesini feshedecek Fenerbahçe, Luan Peres'in sözleşmesini feshedecek
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
19:12 Cristiano Ronaldo, ne zaman emekli olacağını açıkladı Cristiano Ronaldo, ne zaman emekli olacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 13:58:25. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement