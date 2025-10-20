İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor

20.10.2025 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ateşkes olmasına rağmen İsrail, Gazze'de 34 Filistinliyi öldüren saldırılar düzenledi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bazı bölgelere saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinin batısında bulunan "Twix" adlı kafenin girişini hava saldırısıyla hedef aldı.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgenin hedef alındığı saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Hedef alınan bölge çevresinde sahra hastaneleri ve zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar bulunuyordu.

Beldedeki bir evin hedef alındığı başka bir saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı hedef alındı

İsrail ordusunun ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan El-Ehli Kulübü çevresini hedef alan bombardımanında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kampta zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yer aldığı bir okul da İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 13 Filistinli yaralandı.

Nusayrat'ın batısındaki saldırıda da bir kişi daha yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun kampta Filistinli sivillerin bulunduğu alanı bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Bureyc Mülteci Kampı'nda biri tahliye edilmiş iki evi hedef aldı, 4 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgeleri

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise Beyt Lahiya beldesi hedef alındı. İsrail askerlerinin, Kemal Advan Hastanesi yakınlarında bulunan Filistinli sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) vurduğu saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentindeki saldırılarda da 3 sivil yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde de yoğun şekilde ateş açtı. Esda bölgesinde bir çadırın vurulması sonucu ise 5 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nde Refah ile Han Yunus'un doğu bölgelerinde İsrail askerleri bulunuyor.

İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümetin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 02:32:51. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.