İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 142 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 142 kişi öldü

İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde 142 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı. Saldırılar 311 gündür devam ediyor.

12.08.2024 14:09
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 142 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 311 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 142 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 39 bin 897'ye, yaralı sayısının da 92 bin 152'ye yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca İsrail savaş uçaklarının 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Tabiin Okulu'nda gerçekleştirdiği katliamın kurbanlarından kimliği tespit edilemeyen ölü ve yaralıların bu sayıya ayıya dahil edilmediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 142 kişi öldü - Son Dakika

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