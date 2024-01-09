İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 23 bin 210\'a ulaştı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 126 artarak, 23 bin 210'a ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 95 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 126 Filistinliyi öldürdüğü ve 241 kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı halen enkaz altında bulunanların olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 210'a, yaralananların sayısının ise 59 bin 167'ye çıktığı kaydedildi.