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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 23 bin 210'a ulaştı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 23 bin 210'a ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 126 artarak, 23 bin 210'a ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında 241 kişinin yaralandığı ve halen enkaz altında kalanların olduğu belirtildi. Son 24 saatte gerçekleşen 12 katliamla birlikte ölü sayısı artarken, yaralananların sayısı ise 59 bin 167'ye çıktı.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 23 bin 210\'a ulaştı
09.01.2024 - 13:08,  Güncelleme: 13:09
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 126 artarak, 23 bin 210'a ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 95 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 126 Filistinliyi öldürdüğü ve 241 kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı halen enkaz altında bulunanların olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 210'a, yaralananların sayısının ise 59 bin 167'ye çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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