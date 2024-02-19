İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29 bin 92'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29 bin 92'ye yükseldi

İsrail\'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29 bin 92\'ye yükseldi

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 107 Filistinli daha hayatını kaybetti. Böylelikle ölü sayısı 29 bin 92'ye ulaştı. Ayrıca saldırılarda 145 Filistinli yaralandı ve toplam yaralı sayısı 69 bin 28'e çıktı. İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri halen enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülere ulaşamıyor.

19.02.2024 13:45
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İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 29 bin 92'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 136 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 145 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29 bin 92'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29 bin 92'ye yükseldi - Son Dakika
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