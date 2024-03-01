İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 30 bin 228'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 30 bin 228'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 193 Filistinli daha hayatını kaybetti. Gazze'deki saldırılarda ölenlerin sayısı 30 bin 228'e ulaştı. Ayrıca, 920 Filistinli daha yaralandı ve toplam yaralı sayısı 71 bin 377'ye çıktı. İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölüler bulunuyor ve sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşamıyor.

01.03.2024 14:17  Güncelleme: 14:19
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İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 193 artarak 30 bin 228'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 147 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 193 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 228'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 920 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının 71 bin 377'ye ulaştığı bildirildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "16 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 30 bin 228'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 30 bin 228'e yükseldi - Son Dakika
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