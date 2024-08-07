İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından endişe eden binlerce Filistinli göç etmeye başladı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından endişe eden binlerce Filistinli göç etmeye başladı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve çevresinde 'bölgenin boşaltılması' çağrısının ardından saldırılardan endişe eden binlerce Filistinli, çoğu yaya olarak bir kez daha göç için yollara düştü.

07.08.2024 12:04
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve çevresinde "bölgenin boşaltılması" çağrısının ardından saldırılardan endişe eden binlerce Filistinli, çoğu yaya olarak bir kez daha göç için yollara düştü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, binlerce Filistinli, İsrail'in "bölgenin boşaltılması" çağrısı sonrası muhtemel saldırılardan kaçarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerden Gazze kentine ve Cibaliya'ya göç etmeye başladı.

Filistinliler, herhangi bir ulaşım aracı imkanı olmadığı için yanlarına alabildikleri kadar eşyayla yaya olarak yollara düştü.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyt Hanun bölgesinde, Menşiyye ve Şeyh Zayid mahallelerinde bulunanlar ile kuzeyde zorla yerinde edilenlere "güvenlikleri için" bulundukları yerden derhal Gazze kentine gitmeleri gerektiğini iddia etmişti.

Adraee, Hamas ve diğer grupların bu bölgeden İsrail'e füze attığını öne sürmüştü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinliler, defalarca zorla yerinden edildi. İsrail ordusu, bazen saldırılara hazırlık amacıyla yerleşim alanlarına ve mahalle sakinlerine tahliye çağrısı yapıyor.

Zorla yerlerinden edilen Filistinlilerden bazıları yakınlarının yanına sığınırken bazıları da sokaklarda, okullarda veya park gibi alanlarda zor insani koşullar altında çadırlarda kalıyor. Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bu bölgelerde Filistinliler, salgın hastalıklarla karşı karşıya kalıyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana zorla yerlerinden edilenlerin sayısı iki milyon kişiye ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından endişe eden binlerce Filistinli göç etmeye başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından endişe eden binlerce Filistinli göç etmeye başladı - Son Dakika
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