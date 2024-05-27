İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısı Batı Şeria'da protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısı Batı Şeria'da protesto edildi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırısı Batı Şeria\'da protesto edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırı, Batı Şeria'da protesto edildi. Filistinli grup ve aktivistlerin çağrısı üzerine Ramallah kenti başta olmak üzere çeşitli bölgelerde toplanan eylemciler, saldırıya tepki gösterdi. Protestocular, Filistin bayrakları ve İsrail'in saldırılarını kınayan sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Filistinli aktivistler, İsrail'in işlediği suçlara tepki göstermek ve Filistin direnişine destek vermek amacıyla sokaklara döküldüklerini belirtti. İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlara karşı güçlü bir tavır alınması gerektiği vurgulandı. İsrail'in Refah kentindeki saldırısı, Uluslararası Adalet Divanı kararı dahil olmak üzere tüm uluslararası kararları hiçe saydığının bir kanıtı olarak değerlendirildi. İsrail saldırıları, Ramallah ve Batı Şeria'nın diğer kentlerinde de protesto edildi.

27.05.2024 16:13
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırı, işgal altındaki Batı Şeria'da protesto edildi.

Filistinli grup ve aktivistlerin çağrısı üzerine, Ramallah kenti başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde bir araya gelen eylemciler, 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi.

Ramallah'taki El-Menare Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'in saldırılarını kınayan sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

AA muhabirine konuşan Filistinli aktivist Ömer Assaf, bugün yekvücut olarak Filistin direnişine destek vermek ve İsrail'in işlediği suçlara tepki göstermek için sokaklara döküldüklerini söyledi.

"Halkımız bugün kan bağıyla birleşmiş olup, canice katliam yapan bu işgal rejimine (İsrail) karşı her yerde mücadele etmektedir." diyen Assaf, Filistin yönetimi başta olmak üzere Arap devletlerinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlara karşı güçlü bir tavır alması gerektiğini belirtti.

Assaf, "Refah katliamı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararı dahil olmak üzere tüm uluslararası kararları ve tutumları hiçe saydığının kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Ramallah'ın yanı sıra Batı Şeria'nın birçok kent ve beldesinde de İsrail saldırıları protesto edildi.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurması kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamış; saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısı Batı Şeria'da protesto edildi - Son Dakika

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