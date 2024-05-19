İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti

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GAZZE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Cumartesi günü gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin iç kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef alan hava saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı enkaz altından kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı'na defalarca kez vurdu. Mayıs ayı ortasında gerçekleşen son saldırıda İsrail savaş uçakları kampın güneyinde Karaca ailesine ait bir konutu bombalayarak en az 40 kişinin ölümüne neden olmuştu.